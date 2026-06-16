18歳のスペイン代表FWラミン・ヤマルがW杯初先発で初ゴール！ チームにとっては今大会第一号
スペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）が、FIFAワールドカップでの初ゴールを記録した。
FIFAワールドカップ2026・グループH第2節が21日に行われ、スペイン代表はサウジアラビア代表と対戦した。15日に行われた第1節は、FIFAワールドカップ初出場のカーボベルデ代表相手に0−0のドロー。第2節で是が非でも勝ち点「3」が欲しい状況のなか、結果を出したのは、“ラ・ロハ”の若きエースだった。
試合序盤の10分、相手ゴールキックを跳ね返したボールをFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）が拾うと、FWアレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）とのパス交換で、ペナルティエリア左のスペースへ侵入。グラウンダーのボールを折り返すと、ファーサイドに走り込んだヤマルが右足で押し込んだ。
現在18歳のヤマルは、所属クラブのバルセロナの一員として出場した4月のゲームでハムストリングを負傷し、今大会直前まで離脱が続いていた。第1節のカーボベルデ代表戦も先発に名を連ねることはできず、71分から途中出場。今回のサウジアラビア代表戦は、ヤマルにとって初めてFIFAワールドカップの舞台でスターティングメンバーに入った一戦だったが、そんな記念すべき試合で早速ゴールという結果を残してみせた。
なお、スペイン代表は21分と24分にオヤルサバルがゴールを記録。前半25分終了時点で、3−0でリードしている。
FIFAワールドカップ2026・グループH第2節が21日に行われ、スペイン代表はサウジアラビア代表と対戦した。15日に行われた第1節は、FIFAワールドカップ初出場のカーボベルデ代表相手に0−0のドロー。第2節で是が非でも勝ち点「3」が欲しい状況のなか、結果を出したのは、“ラ・ロハ”の若きエースだった。
現在18歳のヤマルは、所属クラブのバルセロナの一員として出場した4月のゲームでハムストリングを負傷し、今大会直前まで離脱が続いていた。第1節のカーボベルデ代表戦も先発に名を連ねることはできず、71分から途中出場。今回のサウジアラビア代表戦は、ヤマルにとって初めてFIFAワールドカップの舞台でスターティングメンバーに入った一戦だったが、そんな記念すべき試合で早速ゴールという結果を残してみせた。
なお、スペイン代表は21分と24分にオヤルサバルがゴールを記録。前半25分終了時点で、3−0でリードしている。
【ゴール動画】スペイン代表、今大会第一号は18歳の若きエース！
至高— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
オヤルサバルのスーパーなクロスから
最後は🇪🇸ヤマルが芸術的先制弾
🏆️#FIFAワールドカップ グループH
🆚スペイン×サウジアラビア
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