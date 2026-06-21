私はナナミ（30代）。子どもはアイ（小4）と未就学児のユウマの2人です。ユウマはお姉ちゃんが大好きで、お姉ちゃんが持つ可愛い系のキャラクターも大好き。だから2人で同じものを持たせるようにしています。でも、お土産などでもらったときはお揃いが難しいですよね。そうなると、泣きわめくユウマをなだめるのもなかなか大変なのです。だから先日、アイの友だちのカリンちゃんがペンのお土産を買ってきてくれたとき、カリンちゃ