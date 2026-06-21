＜は？お土産の催促＞「もうお土産もらえない？」悲しむ娘をみて反省【第4話まんが：ナナミの気持ち】
私はナナミ（30代）。子どもはアイ（小4）と未就学児のユウマの2人です。ユウマはお姉ちゃんが大好きで、お姉ちゃんが持つ可愛い系のキャラクターも大好き。だから2人で同じものを持たせるようにしています。でも、お土産などでもらったときはお揃いが難しいですよね。そうなると、泣きわめくユウマをなだめるのもなかなか大変なのです。だから先日、アイの友だちのカリンちゃんがペンのお土産を買ってきてくれたとき、カリンちゃんのママ（30代）に「弟が泣いている」とLINEでアピールをしたのですが、今度はアイにもお土産を買ってきてくれなくなってしまいました。
ユウマにもらえないのなら、アイにもいらない、そう思っていましたが、実際にこんな形でもらえないとは予想していませんでした。
思い返してみれば、どちらか1人にお土産を渡してくれた人に対して「弟（姉）が欲しがって困っていて」といつもやんわり伝えてきたのですが……。その後、その人たちとは付き合いがなくなっていたことに気がついたのです。
私は、きょうだいがいるのならきょうだい分のお土産を買うのが当然だと思っていました。だって、親戚におもちゃをあげるとなったら、1人にだけ渡すことはないですよね？ だからみんなも当然そうで、そうしてくれない人はケチか気が利かないと本気で思っていたのです。
旦那の言うとおり、たしかにお土産をいただいたのにケチをつける行為は図々しかったかなと思います。
相手にも懐事情はあるし、アイだけでももらえることに感謝をしなければならないことでした。私が図々しいせいで、アイまで悲しい思いをさせることになるとは思わなかったのです。
今まで気がつかなかったけれど、言葉ひとつで離れてしまうママ友もいるんですね。これからは、いただけたことにまずは感謝をすることを忘れないでいたいです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
ユウマにもらえないのなら、アイにもいらない、そう思っていましたが、実際にこんな形でもらえないとは予想していませんでした。
思い返してみれば、どちらか1人にお土産を渡してくれた人に対して「弟（姉）が欲しがって困っていて」といつもやんわり伝えてきたのですが……。その後、その人たちとは付き合いがなくなっていたことに気がついたのです。
私は、きょうだいがいるのならきょうだい分のお土産を買うのが当然だと思っていました。だって、親戚におもちゃをあげるとなったら、1人にだけ渡すことはないですよね？ だからみんなも当然そうで、そうしてくれない人はケチか気が利かないと本気で思っていたのです。
旦那の言うとおり、たしかにお土産をいただいたのにケチをつける行為は図々しかったかなと思います。
相手にも懐事情はあるし、アイだけでももらえることに感謝をしなければならないことでした。私が図々しいせいで、アイまで悲しい思いをさせることになるとは思わなかったのです。
今まで気がつかなかったけれど、言葉ひとつで離れてしまうママ友もいるんですね。これからは、いただけたことにまずは感謝をすることを忘れないでいたいです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび