排水口のヌメリ汚れを手軽に落とせる、100円ショップの掃除アイテムを紹介します。SNSでプチプラグッズを使った暮らし術を発信しているあゆんさんが見つけたのは、ダイソーの「排水口のヌメリスッキリ棒」。パイプ洗浄剤だけでは落としきれない汚れが落とせて、想像以上に便利だったそうです。使い心地を詳しく教えてもらいました。キッチンの排水口のヌメリが落ちない…キッチンの排水口は毎日使う場所だからこそ、気づかないうち