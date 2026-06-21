排水口のヌメリ汚れを手軽に落とせる、100円ショップの掃除アイテムを紹介します。SNSでプチプラグッズを使った暮らし術を発信しているあゆんさんが見つけたのは、ダイソーの「排水口のヌメリスッキリ棒」。パイプ洗浄剤だけでは落としきれない汚れが落とせて、想像以上に便利だったそうです。使い心地を詳しく教えてもらいました。

キッチンの排水口のヌメリが落ちない…

キッチンの排水口は毎日使う場所だからこそ、気づかないうちに汚れが蓄積してしまいます。こまめに掃除しているつもりでも、排水トラップの奥やパイプの内側などは、手が届きにくくなかなかきれいにできません。

【写真】排水溝の油汚れやヌメリがごっそり取れる

わが家でも定期的に掃除はしていたものの、しばらくするとすぐにヌメリが…。とくに排水口の奥に付着した汚れはスポンジやブラシでは届かず、ずっと気になっていました。

さらに困っていたのが、パイプ洗浄剤を使っても落ちない頑固なヌメリ。何度か洗浄剤を使ってみたものの、完全には取りきれず、掃除をするたびにモヤモヤしていました。もっと手軽にしっかり汚れを落とせる方法はないかと探していたときに見つけたのが、ダイソーの排水口ブラシです。

ダイソーで見つけた「排水口のヌメリスッキリ棒」

ダイソーで購入した「排水口のヌメリスッキリ棒」。価格は110円で3本入り。

まず目を引いたのが商品名。まさに今の悩みにぴったりで、「これなら排水口のヌメリを落とせるかも」と思わず手に取りました。

先端には小さなスポンジがついていて、排水トラップの奥にも入りやすいサイズ感。表面には細かいブラシ状の繊維がついているため、汚れをしっかりかき取れそうです。

さらにスポンジ部分には適度なクッション性があり、パイプのカーブにもフィット。持ち手も扱いやすい長さで、手が届きにくい場所まで無理なく掃除できます。

固まった油汚れやヌメリがごっそり取れる

実際に使ってみて驚いたのが、汚れの取れ方です。排水トラップの奥にブラシを差し込み、軽くこすると、これまで取りきれなかったヌメリや汚れがしっかり絡み取られていきました。

ブラシのチクチクした繊維が汚れをかき出してくれるので、洗浄剤だけでは落ちなかった固まった油汚れもごっそり取れました。

ブラシがやわらかいため排水パイプのカーブにもフィットし、掃除しづらかった部分までしっかり洗えます。

ただし、排水パイプの内側を掃除する際は注意も必要です。ブラシからうっかり手を離すと排水口の奥へ落としてしまう可能性があります。持ち手をしっかり持ちながら作業するのがおすすめです。

掃除後は気になっていたヌメリやにおいもスッキリ。排水口がきれいになるとキッチン全体が清潔になったように感じられます。

110円で3本入り！排水口掃除がラクになる

110円で3本入りというコスパのよさも魅力です。1本あたり約36.7円。汚れが気になったときに気軽に使えるので、掃除のハードルがぐっと下がりました。

排水口掃除は面倒なイメージがありますが、専用ブラシがあるだけで作業がかなりラクになります。

排水口のヌメリや掃除のしにくさに悩んでいる人は、ぜひチェックしてみてください。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。使用時は商品パッケージの注意書きを参照のうえ、正しくご使用ください