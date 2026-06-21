猫が『近くに来なくなる』飼い主の特徴 1.大きな音や急な動きが多い 猫が飼い主から距離を取る理由として多いのが、「この人の近くは落ち着かない」と感じてしまうことです。 たとえば、大きな声で話す、急に立ち上がる、ドアを勢いよく閉めるなど、人にとっては何気ない行動でも猫には刺激が強すぎる場合があります。 猫はもともと警戒心が強いです。そのため、日常のちょっとした「びっくり」が積み重なる