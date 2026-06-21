【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0ー4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【映像】上田綺世の「衝撃ミドルシュート」（実際の様子）サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表（同45位）と対戦。鎌田大地の2試合連発となる先制ゴールなど4ー0で勝利した。この結果、日本代表はグループ2位で最終戦のスウェーデン戦を迎える。