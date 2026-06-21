第2子誕生を発表した大谷が9回の第4打席に16号ソロ【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、9回の第4打席に出場2試合ぶりとなる16号ソロを放った。この日は同時刻にサッカーワールドカップ（W杯）の日本代表戦が行われており、ファンは「どっちもすごすぎ目が忙しい」「テレビ