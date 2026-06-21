3点を追う9回無死、“確信歩き”の一撃はバックスクリーン右へ【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、9回の第4打席に出場2試合ぶりとなる16号ソロを放った。第2子誕生を発表後初の試合で、“祝砲”を架けた。0-3の9回無死、右腕キトレッジの2球目、甘く入ったシンカーを逃さなかっ