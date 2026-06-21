3点を追う9回無死、“確信歩き”の一撃はバックスクリーン右へ

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、9回の第4打席に出場2試合ぶりとなる16号ソロを放った。第2子誕生を発表後初の試合で、“祝砲”を架けた。

0-3の9回無死、右腕キトレッジの2球目、甘く入ったシンカーを逃さなかった。打った瞬間に“確信”した当たりは、打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、角度40度でバックスクリーン右へ吸い込まれた。

大谷は前日19日（同20日）のカード初戦を育児休暇のため欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。わずか1日の休みで、この日スタメンに復帰。3打席目までは無安打に終わっていたが、第4打席で豪快なアーチを描き、本拠地を熱狂に包んだ。

例年6月は好成績を残し、2021、2023年と月間MVPを受賞。昨季までの6月の通算62本塁打は月別では最多だ。昨年6月は102打数27安打の打率.265、7本塁打、17打点、OPS.931だった。得意の6月に、今年も6本目と波に乗る。これでメジャー通算300本塁打まであと4本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り6本とした。

試合前の時点で、打者としては72試合に出場して打率.296、15本塁打、42打点、出塁率.418、OPS.962。投手としては12試合に登板して7勝2敗、防御率1.47の好成績を残している。（Full-Count編集部）