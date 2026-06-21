「GGUF」はllama.cppが言語モデルに使用するファイルフォーマットです。GGUFの特徴の一つに「単一ファイルである」という点があり、複数のファイルが散在する他のフォーマットと比較すると使いやすさの面で有利と言えます。ただ、ファイル中にどんな情報が含まれているのかわからないと、本当にGGUFファイルだけでモデル実行に必要な全ての情報が揃うのか疑問に感じるかもしれません。オンデバイス推論エンジン「NobodyWho」の開発