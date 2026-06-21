●カブス6−8ブルージェイズ○＜現地時間6月20日リグリー・フィールド＞トロント・ブルージェイズがシカゴ・カブスとのカード2戦目に逆転勝利。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場し、決勝の16号本塁打を放った。ブルージェイズはスコア0-5で迎えた7回表、岡本が死球を受けるなど一死一、二塁のチャンスを作り、ドールトン・バーショーが6号3ラン。続く8回表には代打アレハンドロ・カークと3番ブラディ