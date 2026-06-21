コートジボワール代表に「コナン」もサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループEの第2節・ドイツ―コートジボワール戦が行われ、2-1でドイツが勝利した。試合中継から聞こえてきた日本人の名前のような響きに、ファンは反応している。ドイツは幾度もコートジボワールを脅かしながら、前半無得点。逆に同30分、フランク・ケシエにゴールを決められ、0-1とリードを許して折り返した。それでも