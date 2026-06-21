国内外どこへ行くにも、“トイレ問題”って想像以上にストレスがかかるもの。筆者も世界の様々な地域で高難易度のトイレと遭遇してきました。入り口が男女別なのに中がなぜか繋がっていたり、はたまた立地が崖の上ゆえ吹き上がる風で…（自粛）。そんな個性豊かなトイレたちとの出合いなら諦めもつきますが、一般的な困ったの代表例としては、やはり“トイレットペーパーがない”問題です。特に海外の場合、主要観光地でも防犯上の