僕はこのキャリコネで、パチンコに関するコラムをもう結構な本数書いてきた。その間、業界に関わる色んな人からお叱りを頂戴することもあった。中には蛇蝎のように僕を嫌っている方もいるらしい。でも、まあ、結局僕があれこれ嫌な話を書くのも、パチンコ業界がちゃんとしたレジャーとしての"国民の娯楽"であり続けることができていないからなんで、僕を敵視するのは筋違いだ。右肩下がりでユーザーが減ってるような業界なのに、外