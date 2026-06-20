犬に悪影響を与える『待て』 食べものを前に『待て』をする 『待て』のコマンドを使うタイミングとして多いのが、ごはんやおやつといった食べものをあげるときではないでしょうか。 大好きな食べものを前にして『待て』ができれば完璧！と思っているかもしれませんが、その『待て』は実は純粋な『待て』ではありません。 ごはんを前にする『待て』はいわゆる『オアズケ』です。『オアズケ』は犬にとっては「動いた