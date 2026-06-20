具志堅用高「オキコレ」サプライズ登場「こんなに緊張したのは初めて」地元・沖縄でランウェイ
【モデルプレス＝2026/06/20】元ボクサーでタレントの具志堅用高が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】70歳タレント、沖縄にサプライズ凱旋
この日、沖縄県出身の具志堅がサプライズ登場。淡いグリーンとホワイトの市松模様が施された爽やかなセットアップに白のスニーカーとソックスを合わせ、カジュアルな魅力を放った。ステージトップではボクシングのシャドーを披露し、観客からは歓声が。トークコーナーでは「こんなに緊張したのは初めて。足がガクガク」と愛嬌たっぷりに話していた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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◆具志堅用高「オキコレ」サプライズ登場
この日、沖縄県出身の具志堅がサプライズ登場。淡いグリーンとホワイトの市松模様が施された爽やかなセットアップに白のスニーカーとソックスを合わせ、カジュアルな魅力を放った。ステージトップではボクシングのシャドーを披露し、観客からは歓声が。トークコーナーでは「こんなに緊張したのは初めて。足がガクガク」と愛嬌たっぷりに話していた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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