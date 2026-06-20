固定IPもポート開放も不要でファイアウォール内のSSH・RDP・VNCをブラウザから直接操作でき、ポートの転送も簡単に設定できるリモートアクセス基盤「Pangolin」が、オープンソースソフトウェアとして公開されています。Pangolin | Zero Trust Remote Access Platform - Better VPNhttps://pangolin.net/fosrl/pangolin: Identity-aware VPN and tunneled reverse proxy for remote access based on WireGuard.https://github.com/f