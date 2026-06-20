タレントのあのが、6月18日深夜放送の『あざとくて何が悪いの?』（テレビ朝日系）で披露したエピソードトークが波紋を呼んでいる。「あのさんは、番組で同じくゲストとして出演したTHE RAMPAGEの吉野北人さんとともに、自宅でのマイルールについて話しました。吉野さんは、来客者には『手を洗ってもらいます』と、距離が近しい人に手を洗ってもらうよう求めると話すと、あのさんも『ちょっとわかります』と同意し、『僕も、もし