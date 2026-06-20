庄内町の商業施設駐車場で30代女性の身体を服の上から触るなどのわいせつな行為をした疑いで、パキスタン国籍で自称会社員の男が20日、逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、パキスタン国籍で石川県白山市の自称会社員の男（29）です。男は20日午前0時10分ごろ、庄内町の商業施設駐車場で庄内地方の30代女性に対し、服の上から身体を触るなどわいせつな行為をした疑いです。警察によりますと、男は女性と面識が