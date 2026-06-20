あまりに頼もしいわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で60万回再生を突破し、「大物だわぁ～」「かわいすぎwww」「この性格いいね！ 」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：同居犬の付き添いで、動物病院にやってきた犬→『怖がるかな』と思ったら…大物すぎる『予想外の光景』】 動物病院に来たわんこたち TikTokアカウント「kobutaz.jp」の投稿主さんは、フ