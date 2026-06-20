あまりに頼もしいわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で60万回再生を突破し、「大物だわぁ～」「かわいすぎwww」「この性格いいね！ 」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：同居犬の付き添いで、動物病院にやってきた犬→『怖がるかな』と思ったら…大物すぎる『予想外の光景』】

動物病院に来たわんこたち

TikTokアカウント「kobutaz.jp」の投稿主さんは、フレンチブルドッグのイブちゃん＆もち子ちゃんと暮らしています。

この日、イブちゃんともち子ちゃんは一緒に動物病院を訪れていました。とはいえ、診察を受けるのはもち子ちゃんだけ。イブちゃんは付き添いとして飼い主さんと待合室で待機することになったそうです。

もち子ちゃんが診察室で頑張っている間、イブちゃんは最初こそ周囲の様子を眺めていたものの、だんだん退屈してしまった様子。病院といえば緊張してしまうわんこも少なくありませんが、イブちゃんはそんな素振りを見せることもなく、なんとそのまま眠り始めてしまったのだとか。あまりにも落ち着いた様子に、飼い主さんも思わず笑ってしまったそうです。

大物感あふれる姿にビックリ！

しかも、その寝方がまた豪快でした。イブちゃんは飼い主さんの膝の上で仰向けになると、足を大きく広げたままリラックス。さらに気持ちよくなったのか、イビキまでかき始めたといいます。ここが動物病院の待合室であることなど、まったく気にしていない様子。

診察を待つ緊張感とは無縁の姿に、周囲も思わず和んでしまったのではないでしょうか。実際、この日はイブちゃん自身には何の予定もなく、ただの付き添いだったそうですが、その余裕たっぷりな振る舞いはまさに大物…。病院嫌いのわんこが多い中、堂々と昼寝を楽しむイブちゃんの姿に、多くの人が爆笑してしまったのでした。

この投稿には、「病院で寝れる子なんているんだ(笑)」「すごい根性で草」「愛おしくてずーっと見てしまう」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「kobutaz.jp」には、他にもイブちゃん＆もち子ちゃんのクスッと笑える姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kobutaz.jp」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。