ファミリーレストラン「ガスト」、中華レストラン「バーミヤン」などを展開する、すかいらーくホールディングス（東京都武蔵野市）が、レストランの人気メニューを詰め込んだ、夏季限定のスペシャル福袋セット「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」を「すかいらーく公式通販ショップ」で販売。【画像】「ガスト」の“クーポンフェス”がスゴい！「バーミヤン」ボリューム満点の新メニューも！福袋は、自宅の電子レンジやフライ