塩貝健人がダラスでの衝撃エピソードを話した森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月19日、北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節のチュニジア戦に向けて前日練習を行った。練習後に取材に応じたFW塩貝健人は、米国での衝撃的なオフザピッチの出来事を明かした。オランダ戦では後半から途中出場し、2-2の引き分けに貢献した塩貝。第2節のチュニジア戦に向けては、「もっと点を取りたい」とギラギラした目つき。「