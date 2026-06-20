熊本県内では、広い範囲で雨が降り出しました。各地の情報カメラで雨の降り方が確認できます。 【ライブ配信中】熊本県内の情報カメラ雨の降り方を確認する ▲阿蘇・草千里 ▲熊本空港（益城町） ▲桜町（熊本市中央区） ▲白川・長六橋（熊本市中央区） ▼JR熊本駅（熊本市西区） ▲球磨川（人吉市） ▲天草市牛深町 ・カメラが動く場合があります。・