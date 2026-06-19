PHILIPS「Fidelio FT1」と「FA3」 オーディオ総合イベント「OTOTEN2026」が開幕。6月20日、21日の2日間は従来通り入場無料の一般公開日となっている。なお、一般公開日も事前登録は必要。 PHILIPSからレコード＆CD一体型プレーヤー G701のGREEN FUNDINGでは、夏にクラウドファンディング開始予定の、PHILIPS製レコードプレーヤー「Fidelio FT1」とスピーカー「FA3