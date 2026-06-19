国の文化審議会は、出水市にある出水城跡を国の史跡に指定するよう文部科学大臣に答申しました。指定されれば、山城としては県内8例目になります。答申されたのは、出水市にある出水城跡です。出水城は、1453年からの140年の間、島津家の分家である薩州島津家の居城として使われていました。九州の城に瓦が導入され始めた、最初の段階の瓦などの出土品が見つかっています。国史跡は、歴史的・学術的に価値が高いものを文部科