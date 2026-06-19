「世界一は一人では生まれない」。フィギュアスケートの「りくりゅう」ペアのスポンサーを務める木下グループの社長が鹿児島市で講演し、りくりゅうペアの金メダル獲得について振り返りました。講演を行ったのは、フィギュアスケートの三浦 璃来選手と木原 龍一選手による「りくりゅう」ペアのスポンサーを務める木下グループの木下 直哉社長です。木下社長は、りくりゅうペアが金メダル