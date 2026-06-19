女性芸人限定の賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）が今年は開催されないことが、『スポニチアネックス』の報道で明らかになった。『THE W』終了は既定路線だった2017年にスタートし、ゆりやんレトリィバァや阿佐ヶ谷姉妹、3時のヒロインなどブレイク芸人を輩出したものの視聴率では苦戦していたほか、「笑えない」という批判も少なくなかった。「女性芸人の底上げを目的にスタート。視聴者からは批判も少なく