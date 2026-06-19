●インフレ緩和へ地殻変動が起きている「イラン紛争終結」「日銀金利引き上げ」「食料品消費税1%案急浮上」など、インフレ緩和に向けて地殻変動が起きている。【こちらも】米国株は7社でいいのか? マグニフィセント・セブン投資の実力と注意点これらの要因がインフレを背景に上昇を続けてきた株式市場にどのような影響を与えるのだろうか。3つの要因について考察する。●イラン紛争がようやく終結でホルムズ海峡解放へ世界経