エンジンブレーキとショックを実現ポルシェは、EVモデル『タイカン』のアップデートの一環として、疑似的なギアチェンジ機構を導入した。ヒョンデの同様のシステムから着想を得ているようだ。【画像】最高出力1000ps超！ 「GT」名乗る高性能EV【ポルシェ・タイカン・ターボGTを詳しく見る】全32枚「Eシフト（E-Shift）」と名付けられたこのシステムは、8速シーケンシャル・トランスミッションをシミュレートするものだ。Eシフト