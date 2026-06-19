6月20日（土）から順次、「イオン」「イオンスタイル」226店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、人気キャラクター「バーバパパ」とコラボレーションした雑貨・文具シリーズ27品目が、イオン限定で発売される。＞＞＞バーバパパアイテムをチェック！（写真29点）本シリーズは、これからの夏休みシーズンに向けて高まる旅行・イベント・レジャー需要の高まりにお応えする ”おでかけグッズ” 提案として企画されたもの。近年は、