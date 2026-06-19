俳優の風間俊介（43）が、数々のインテリアが飾られた自宅の様子を披露し、「センスが良すぎるんだよなぁぁ!!」「ご自宅が見れるなんて!!」など、反響が寄せられている。【映像】風間俊介、「センスが良すぎる」自宅（複数＆動画あり）大のディズニー好きを公言している風間。これまでInstagramで、「モンスターズ・インク」のキャラクター・サリーに抱きしめられている写真や、自宅玄関にティンカー・ベルの置物を飾った様子