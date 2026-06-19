宇宙開発企業スペースX（Space Exploration Technologies Corp.）が6月12日、米ナスダック市場に上場した。調達額は750億ドル（約12兆円）と、2019年のサウジアラムコ（約294億ドル）を大幅に上回る、史上最大規模のIPOとなった。【こちらも】スペースX12兆円IPOが市場を揺らすAI株急落と“資金吸収ショック”の正体公募価格135ドルに対し、初値は150ドル（公募比＋11.1％）を付け、初日の終値は162ドルと公募価格比で2割上