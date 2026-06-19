宇宙開発企業スペースX（Space Exploration Technologies Corp.）が6月12日、米ナスダック市場に上場した。調達額は750億ドル（約12兆円）と、2019年のサウジアラムコ（約294億ドル）を大幅に上回る、史上最大規模のIPOとなった。

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公募価格135ドルに対し、初値は150ドル（公募比＋11.1％）を付け、初日の終値は162ドルと公募価格比で2割上昇した。企業価値は約1.75兆ドル（約255兆円）と評価されている。

新NISAでオルカンやS&P500に積立投資をする人も、押さえておきたい動きだ。

■スペースXとはどんな企業か

スペースXは、ロケットの再利用技術で打ち上げコストを大幅に引き下げ、宇宙輸送市場を変革してきた企業だ。衛星インターネットサービス「Starlink」は2026年時点で加入者が1,000万人を超え、主要な収益源となっている。

2026年2月にはAI企業xAIを統合し、宇宙・通信・AIを組み合わせたインフラ企業への転換を進めている。

米証券取引委員会（SEC）の提出書類によると、2025年の売上高は186.7億ドルと前年比33％増を記録しており、事業規模の拡大が続いている。

■主要指数への組み入れはどうなるか

新NISAで人気のインデックスファンドを保有する投資家が気になるのは、各指数への組み入れ時期だろう。

ナスダック100については、指数を運営するNasdaq社が2026年5月に「ファスト・エントリー」ルールを新設した。時価総額上位40位以内に入る超大型銘柄なら、上場から最短15営業日で指数に組み込まれる仕組みだ。

企業価値約1.75兆ドルのスペースXは、時価総額上位40位以内に入る可能性が高い。ナスダック100に採用されれば、同指数に連動するファンドにも反映される。

一方、S&P500への採用は当面見込みにくい。S&P500には上場後12カ月以上の取引実績や収益性などの採用要件がある。S&P Dow Jones Indicesは2026年6月、こうした早期採用ルールの導入を見送ることを公表した。

オルカンのベンチマークであるMSCI ACWI（全世界株指数）については、現時点で早期組み入れに関する公表はない。今後の定期見直しなどで組み入れ対象となる可能性はあるものの、時期は明らかになっていない。

■新NISA投資家はどう見るべきか

スペースX上場を受け、市場では一時的に資金の移動が生じる可能性がある。機関投資家や個人投資家がAI関連の大型ハイテク株を利益確定し、資金をスペースXへ移す動きも考えられる。S&P500やオルカンを保有する投資家にとっても、短期的には市場全体の資金の流れに影響が及ぶ可能性がある。

ただし、長期積立の方針を急いで変える必要はない。新NISAの長期・積立・分散という原則は変わらず、自身の資産配分を冷静に確認することが先決だ。