料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。パスタの人気メニューの一つにジェノベーゼがあります。バジルの葉をソースにしたパスタですが、バジルの代わりに大葉を使ったしそベーゼが、意外と美味しいんです。今回は、大葉で作るしそベーゼをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらしそベーゼを作るのにかかる時間約20分しそベーゼのカロリー約931kcal／1人分夏バテ防止に！大葉で爽やかしそベーゼパ