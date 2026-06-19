6月17日、東北楽天ゴールデンイーグルス・吉井理人監督（61）の就任会見が行われた。【写真】心ここにあらず？ 楽天・吉井新監督の隣りで「名札」も「マイク」もない石井GM「急に強くなるとは思っていませんが、一生懸命やっていきますので、長い目で見てくれたらありがたいかなと考えております」同日に行われた「セ・パ交流戦」阪神タイガースとの最終戦でも敗北し、パ・リーグ最下位に落ち込むチームだけに、そんな本音もの