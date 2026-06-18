「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。6月12日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】越後の豪農が残した＜開かずのからくり金庫＞中から大量のお宝が！リポーターのカナメストーン（山口誠、零士）が訪れたのは、新潟県新潟市。広大な越後平野が広がる、日本有数の米どころです。依頼人の伊藤さんが管理するのは、江戸時代から続く豪農・伊藤家の屋敷。敷地面