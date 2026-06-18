■相棒をもっと頼もしくする 2023年5月にデビューするや、ちょっとやんちゃな表情が人々の心をひきつけ、瞬く間に人気者となった軽スーパーハイトワゴン、デリカミニ。2年後の25年11月には早くもフルモデルチェンジを敢行し、キープコンセプトながらもさらなる“眼力”アップで人気を得ている。 【画像】デリカミニに対応するデータシステムのアイテム群 そんなデリカミニでの安全で快適な