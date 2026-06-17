駅で泣き叫ぶ子供、そのことで怒鳴られた母。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけどどうしようもならない辛さを抱えていた「のの」さん（投稿時：東京都在住40代女性）は、その時耐えられず......。＜ののさんからのおたより＞今から10年前くらいでしょうか。長女のこだわりの強さ、癇癪に振り回され毎日ボロボロでした。ある駅での話。私がエレベーターのボタンを押したら