超能力バトルアクションの金字塔『PSYREN -サイレン-』、アニメ映像初公開となるティザーPV第2弾と放送局情報が公開された。＞＞＞ティザーPV第2弾の場面カットをチェック！（写真7点）2008年から2010年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された、岩代俊明による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結か