【PSYREN -サイレン-】物語の始まりを描いたティザーPV第2弾公開！
超能力バトルアクションの金字塔『PSYREN -サイレン-』、アニメ映像初公開となるティザーPV第2弾と放送局情報が公開された。
＞＞＞ティザーPV第2弾の場面カットをチェック！（写真7点）
2008年から2010年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された、岩代俊明による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。
Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る本作が、TVアニメ化することが決定した。
このたび、アニメ映像初公開となるティザーPV第2弾が公開された。主人公・夜科アゲハが、突然失踪してしまった幼馴染の雨宮桜子を捜すため、黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へアクセスする、という物語の始まりを描いたPVとなっている。
映像の後半では、謎の ”サイレン世界” に飛ばされてしまったアゲハと雨宮のバトルシーンが垣間見え、激しいアクションを期待させる内容となっている。
また、放送局情報も公開となり、2026年10月よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送される。
期待が高まるアニメ『PSYREN -サイレン-』、今後の続報もお見逃しなく。
（C）岩代俊明／集英社・秘密結社サイレン
＞＞＞ティザーPV第2弾の場面カットをチェック！（写真7点）
2008年から2010年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された、岩代俊明による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。
Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る本作が、TVアニメ化することが決定した。
映像の後半では、謎の ”サイレン世界” に飛ばされてしまったアゲハと雨宮のバトルシーンが垣間見え、激しいアクションを期待させる内容となっている。
また、放送局情報も公開となり、2026年10月よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送される。
期待が高まるアニメ『PSYREN -サイレン-』、今後の続報もお見逃しなく。
（C）岩代俊明／集英社・秘密結社サイレン
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優