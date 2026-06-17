生成AIを実験的に活用した授業総社南高校(総社市三輪) 岡山県総社市の高校で「生成AI」を授業に活用する取り組みが進んでいます。 高校生が英語で話している相手は、先生ではなくタブレットです。 学習データをもとに文章やプログラムなどを作る人工知能「生成AI」。総社市三輪にある総社南高校は、2026年度授業に生成AIを活用する取り組みを実験的に始めました。 1年生の英語の授業では…… 生