日本旅行業協会（JATA）は、第14代会長に風の旅行社の原優二代表取締役会長を選任した。東京都内で第70回定時総会・理事会を開催し、新役員体制を決定した。副会長は3名体制で、JTBの山北榮二郎代表取締役社長執行役員（訪日旅行推進委員長）、日本旅行の吉田圭吾代表取締役社長（国内旅行推進委員長）が新たに就任した。阪急交通社の酒井淳代表取締役会長（海外旅行推進委員長）は引き続き同職を務める。前会長の高橋広行氏と前副