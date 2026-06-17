フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。6月17日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、最近よく聞かれる「スピード感」という言葉について疑問を呈した。 勅使川原真衣「最近『スピード感、スピード感』って聞くような気がしていて、ちょっ