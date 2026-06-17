机に固定できるアタッチメント付き！増設できるUSB Type-Cドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続でき、デスク上に固定も可能なUSB Type-Cドッキングステーション「USB-DKM3BKN」を発売した。本製品では、Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器5台、有線LAN、SDカード・microSDカードをまとめて接続できる。最大100WのPD給電に対応し、ノートパソコンを充電しながら快適なデスク環境を構築できる。机に固定できる着脱式アタッチメントやロングケーブルも付属し、配線をすっきり整理できる。
■くるピタ脱着でトラブル解消
ドッキングステーションで「ケーブルの重みで机から落ちそう」「固定したら抜き挿しがしにくい」などの問題はないだろうか？本製品は、机に固定・取り外しが簡単にできるアタッチメント付きのドッキングステーション。重たいケーブルをつないでも机からズレず、配線時には取り外して使える。
■Type-Cケーブル1本であらゆる機器を接続
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LAN、SDカード・microSDカードの拡張接続ができる。外出や会議などの移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでノートパソコンをサッと持ち運べる。
■ディスプレイを増設
HDMIポートがないノートパソコンを大画面に出力、マルチディスプレイ化が可能だ。
■幅広いUSB機器を接続
USB AコネクタをもつメモリやマウスなどのUSB機器を接続できるUSB 2.0ポートを2つ、USB 5Gbpsポートを1つ搭載している。5GbpsポートにはHDDやUSBメモリ、通信速度が低いUSB2.0ポートにはマウスやキーボードなど、状況に合わせて使い分けができる。また、USB 2.0ポートはUSB 5Gbps通信によるノイズの影響を受けにくく、安定した接続が可能だ。
■安定したネットワーク環境を構築
LANポートのないノートパソコンへ有線LAN接続が可能だ。ギガビット対応で、超高速なインターネット接続ができる。通信が不安定な場合がある無線LANに比べ、安定したネットワーク環境を構築できる。
■SD・microSDカードを読み込み
SD・microSDスロットを搭載しており、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができる。
■ノートパソコンなどを充電しながら使用可能
USB Type-CポートはUSB PD（100W）に対応している。PD対応のACアダプタを使用して、最大90Wまでのノートパソコンを充電できる。
■ウルトラワイドモニターに対応
本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認している。ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結する。デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高める。
※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)
■デスク上に固定も可能なUSB Type-Cドッキングステーション「USB-DKM3BKN」
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■SD・microSDカードを読み込み
SD・microSDスロットを搭載しており、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができる。
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本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認している。ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結する。デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高める。
※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)
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