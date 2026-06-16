6月14日、『有吉の壁』（日本テレビ系）が9月をもってレギュラー放送を終了することが報じられた。すると、有吉弘行の別番組が思わぬとばっちりを受けている。「『スポニチアネックス』の取材によると、終了の最大の要因は視聴率の低迷です。実際、10日放送の個人視聴率は3.2％（ビデオリサーチ調べ、関東／以下同）で、同時間帯の『何だコレ!?ミステリー2時間スペシャル』（フジテレビ系）の4.0％にも敗れていました」（芸能記