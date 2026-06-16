巣の周辺を飛び回って景色を記憶するミツバチの能力をヒントに、小型ドローンの航法にGPSも詳細な地図も使わず遠く離れた場所から正確に帰還させられる──。そんな新たなナビゲーションシステムを、オランダとドイツの研究者たちが開発した。