レタスはお浸しや無限レタスなど火を入れるとさらにおいしく食べられちゃいます！暑い時期にレンジで簡単にできるレタスだけ副菜レシピをご紹介します。 ▼シンプル！やみつきレタス 塩とごま油だけの超シンプルな味つけながら、レタスを無限に食べられちゃう簡単レシピ。レンチンするとカサが減るのでレタスをモリモリ食べられますよ１ ▼レンチン1分でできるおひたし 定番のおひたしもレタスで作れば新しい味に！氷水につけ