みんなが思う地球の不思議！「磁場」はどのように発生したのか？ 磁場の起源とその逆転はあったのか？ 現在の地球は、自転軸にほぼそった向きにＮ極とＳ極の並んだ棒磁石のような磁場（双極子磁場）を持っています。融けた鉄でできている中心核の中で流体の運動が電流となり、電磁石となっている（ダイナモ作用）と考えられています。 このような磁場は地球に限ったものではなく、太陽、水星、木星、土星、木星の衛星ガニメ